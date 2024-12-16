Wisconsin'de Okulda Silahlı Saldırı: 5 Ölü

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(ANKARA) - ABD'nin Wisconsin eyaletinin Madison kentindeki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda, beş kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Madison kentindeki bir Hristiyan okulunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda, saldırgan da dahil olmak üzere beş kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırganın bir öğrenci olduğunu ve olayda beş kişinin de yaralandığını duyurdu. Madison Polis Departmanı, saldırının Abundant Life Christian School adlı özel bir okulda gerçekleştiğini, okulun, anaokulundan 12. sınıfa kadar yaklaşık 400 öğrenciye eğitim verdiğini aktardı.

Madison Emniyet Müdürü Shon Barnes, basın toplantısında beş kişinin hayatını kaybettiğini ve bu kişiler arasında saldırganın da bulunduğunu söyledi. Saldırganın, polis ekipleri okula ulaştığında ölü bulunduğunu belirten Barnes, kimliğinin henüz tespit edilmediğini ifade etti. Yaralanan beş kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını açıklayan Barnes, saldırının yerel saatle sabah 11.00'de gerçekleştiğini söyledi.