Witkoff, Gazze'de Gıda Yardımı Planı Hazırlayacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de yarın sahada temaslarda bulunacağını ve Trump'a sunacağı raporun ardından yeni bir gıda yardımı dağıtım planının onaylanacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Gazze'deki insani felaketle ilgili açıklamalarda bulundu.

Leavitt, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'un bugün İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile "verimli" bir görüşme yaptığını ve Gazze'deki son durumu ele aldıklarını belirtti.

ABD'li sözcü, Witkoff'un Gazze temaslarıyla ilgili, "Yarın Özel Temsilci Witkoff ve (ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike) Huckabee, Gazze'ye giderek mevcut dağıtım noktalarını denetleyecek, daha fazla gıda dağıtımı için plan hazırlayacak ve Gazzelilerle görüşerek bölgedeki vahim durumu ilk elden dinleyecekler." dedi.

Leavitt, "Özel Temsilci Witkoff, bölgeye gıda ve yardım dağıtımı için nihai planı onaylamak üzere ziyaretinin hemen ardından Başkan'a brifing verecek." ifadesini kullandı.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in, saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 89'u çocuk olmak üzere 154 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.