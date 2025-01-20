Wolfenbüttel Yeşil Camii'ne Tarihi Kur'an Hediye Edildi - Son Dakika
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Wolfenbüttel Yeşil Camii'ne Tarihi Kur'an Hediye Edildi

Wolfenbüttel Yeşil Camii\'ne Tarihi Kur\'an Hediye Edildi

19. yüzyıldan kalma tarihi Kur'an-ı Kerim, Wolfenbüttel Yeşil Camii'ne hediye edildi.

20.01.2025 15:47
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Almanya'da Wolfenbüttel Yeşil Camii'ne 19. yüzyıldan kalma, Seyyid Süleyman Vehbi Efendi tarafından ketebesi yazılmış tarihi bir Kur'an-ı Kerim'in hediye edildiği bildirildi.

Wolfenbüttel Yeşil Camii Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa User AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cemaatimize, 19. yüzyıldan kalma, Seyyid Süleyman Vehbi Efendi tarafından ketebesi yazılmış tarihi bir Kuran-ı Kerim hediye edildi. 1860-1872 yıllarında el yazısı ile yazıldığı tahmin edilen bu paha biçilemez eser, manevi ve kültürel mirasımızı zenginleştirecek. Böyle unutulmaz bir hediye almanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Tarihi Kuran-ı Kerim'in İslamiyet'le ilgili çalışmalar yürüten Dr. Elke Niewöhner tarafından hediye edildiğini söyleyen User, Niewöhner'in de eseri geçmişte Berlin İslam Sanatları Müzesi'nde küratör olarak görev yapmış olan Jens Kröger'den temin ettiğini anlattı.

Bu kıymetli eserin, Niewöhner'in güvenilir ellere emanet edilmesini istemesi nedeniyle camilerine geldiğini kaydeden User, "Bu tarihi Kuran-ı Kerim buradaki topluluğumuzun manevi ve kültürel mirasına kazandırılmıştır bundan sonra da topluluğumuzda kalıcı bir manevi miras olarak yerini alacak. Bu tarihi eser, camimizin özel bir alanında sergilenecek ve herkesin görüp incelemesine açık olacak. Topluluğumuzun dini ve kültürel mirasına ışık tutacak bu eser, geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurarak gelecek nesillere aktarılacak." ifadelerini kullandı.

User Wolfenbüttel Yeşil Camii Yönetim Kurulu olarak, Niewöhner ve Kröger'e bu eşsiz bağış için derin teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Wolfenbüttel Yeşil Camii'ne Tarihi Kur'an Hediye Edildi - Son Dakika

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