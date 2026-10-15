WP, Nvidia ve Apple'ın Trump'ın balo salonuna 25 milyon dolarla başı çektiğini yazdı - Son Dakika
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WP, Nvidia ve Apple'ın Trump'ın balo salonuna 25 milyon dolarla başı çektiğini yazdı

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Washington Post, Trump'ın Beyaz Saray bahçesinde inşa ettirdiği balo salonuna bağış yapan 67 kişi ve kurumun listesini yayımladı. Nvidia ve Apple 25 milyon dolarla başta yer alırken özel bağışlarla toplam 333 milyon dolara ulaşıldı.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, Başkan Donald Trump'ın inşa ettirdiği balo salonuna 330 milyon dolar bağış yapan kişi ve kurumların isimlerini yayımladı.

WP, elde ettiği belgelere dayandırdığı özel haberinde, Trump'ın Beyaz Saray'ın bahçesinde inşa ettirdiği balo salonuna yüklü miktarlarda bağış yapan şirketlerin ve patronların isimlerini açıkladı.

Buna göre, teknoloji devleri Nvidia ve Apple, en yüksek bağış tutarı olan 25 milyon dolarla tüm bağışçılar arasında listenin başında yer aldı.

Benzer şekilde Trump'a yakınlığıyla bilinen İsrail destekçisi Adelson ailesi ve telekomünikasyon şirketi Dish Network'ün kurucu ortağı ve Başkanı Charles Ergen de yine 25'er milyon dolar bağış taahhüt etti.

Alphabet/Google, listede 22 milyon dolarla yer alırken Laura&Isaac Perlmutter Vakfı da 20 milyon dolarla kendine yer buldu.

Amerikan teknoloji şirketi Comcast de Trump'ın balo salonuna 7,5 milyon dolar bağış taahhüdünde bulunarak öne çıktı.

WP, ulaştığı bağışçı listesinin, balo salonuna 10 bin doların üzerinde bağış yapan 67 kişi ve kurumun bilgilerini kapsadığını, özel bağışlarla birlikte toplam bağış miktarının 333 milyon doları bulduğunu kaydetti.

Beyaz Saray 37 kişi, şirket ve vakfı bağışçı olarak kamuoyuna açıklamış ancak bağışlarla ilgili detayları ve bireysel bağışların tutarlarını belirtmemişti.

ABD Başkanı Trump, balo salonu inşaatının başladığı günlerde, "Masrafların yüzde yüzü benim ve bazı arkadaşlarım tarafından karşılanıyor." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA
Donald TrumpBeyaz SarayWashingtonTeknolojiPolitikaGüncelAppleDünyaSon Dakika

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