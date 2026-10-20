WSJ kaynakları, Hegseth'in Ukrayna'ya Patriot sevkiyatını onaylamadığını öne sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

WSJ kaynakları, Hegseth'in Ukrayna'ya Patriot sevkiyatını onaylamadığını öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WSJ kaynakları, Hegseth'in Ukrayna'nın talep ettiği Patriot sevkiyatını resmen reddetmediğini ancak onay adımlarını tamamlamadığını öne sürdü. Gecikme, Trump'ın Rusya yaptırımlarını askıya aldığı ve Zelenskiy ile gerilimin arttığı dönemde geldi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin sevkiyatını henüz onaylamadığı iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan kaynaklar, Savunma Bakanı Hegseth'in, Ukrayna'nın balistik füzelerin önlenmesi amacıyla talep ettiği Patriot hava savunma sistemlerinin ??????sevkiyatını resmi olarak reddetmediğini ancak onaylanması için gereken adımları tamamlamadığını öne sürdü.

Söz konusu gecikme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları askıya aldığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi.

Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray yetkilisi, ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla taraflarla görüşme konusunda yapıcı rol oynamayı sürdürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Trump, son dönemde ilişkilerinin gerildiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Moskova ile anlaşma yapmaya istekli olmadığını savunarak, "Belki de Zelenskiy'nin müzakereleri, başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
Donald TrumpPolitikaSavunmaGüncelRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Zelenski’yi gözden çıkardı: Başkasının müzakere zamanı geldi Trump, Zelenski'yi gözden çıkardı: Başkasının müzakere zamanı geldi
SPK’dan Tera Yatırım’a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi SPK'dan Tera Yatırım'a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi
Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
Düzce’de pes dedirten görüntü Bir de el hareketi çekti Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti
Şamil Tayyar’dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın Şamil Tayyar'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
09:57
MEB’in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım’da başlıyor
MEB'in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım'da başlıyor
09:54
Milyonları ilgilendiren karar İşsizlik maaşında hesap değişiyor
Milyonları ilgilendiren karar! İşsizlik maaşında hesap değişiyor
09:23
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
09:01
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
08:33
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 10:23:44. #.0.2#
SON DAKİKA: WSJ kaynakları, Hegseth'in Ukrayna'ya Patriot sevkiyatını onaylamadığını öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei