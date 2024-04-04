WUHAN, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasındaki direkt yolcu uçuşları 30 Nisan'da yeniden başlayacak.
China Eastern Havayolları'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre söz konu sefer, 2020 yılında bu tür uçuşların askıya alınmasından bu yana Hubei ile Kuala Lumpur arasında yeniden başlatılan ilk uluslararası rota olacak.
Boeing 737-800 tipi uçak ile gerçekleştirilecek gidiş-dönüş seferleri Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez yapılacak. Kuala Lumpur'dan dönüş seferleri ise Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.
China Eastern Havayolları daha önce Wuhan'dan Sidney, Tokyo ve Bangkok gibi uluslararası varış noktalarına direkt yolcu uçuşlarını yeniden başlatmıştı.
Son Dakika › Güncel › Wuhan ile Kuala Lumpur arasındaki direkt uçuşlar yeniden başlıyor - Son Dakika
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