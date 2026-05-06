Wulff'a KOSTÜ'den Fahri Doktora

06.05.2026 02:37
KOSTÜ, eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'a dünya barışına katkılarından dolayı fahri doktora verdi.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'a, dünya barışı, kültürlerarası diyalog ve uluslararası işbirliğine sunduğu katkılar dolayısıyla fahri doktora ünvanı verdi.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen törende konuşan KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, üniversitenin internet çağı ve yapay zeka vizyonundan bahsetti.

Elmas, Wulff'un, kabinesine Türk asıllı siyasetçi alarak Almanya'da bir ilki gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "2010'da Almanya Federal Cumhurbaşkanı olarak seçilen Wulff, kapsayıcı liderliğiyle hafızalara kazınmıştır. Özellikle 'İslam Almanya'nın bir parçasıdır.' ifadesi sadece siyasi bir söylem değil toplumlararası anlayışı güçlendiren tarihi bir duruş olarak tüm Avrupa'da yankı uyandırmıştır." dedi.

Wulff'un cumhurbaşkanlığı boyunca farklı inanç ve kültürlerin eşit toplumların doğal unsuru olduğu yönünde güçlü mesajlar verdiğine değinen Elmas, "Wulff, aynı zamanda büyük bir Türkiye dostudur. Türk-Alman dostluğuna yaptığı katkılar sadece siyasi düzeyde değil toplumsal ve kültürel alanda da derin izler bırakmıştır. Çabaları iki ülke arasında karşılıklı anlayışın ve güvenin güçlenmesinde önemli katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Elmas ve KOSTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Çakıroğlu, Wulff'a akademik cübbe giydirerek, fahri doktora beratı takdim etti.

Takdimin ardından konuşma yapan Wulff, verilen doktora ünvanı için teşekkür ederek, gururlandığını dile getirdi.

Wulff, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığına değinerek, Türkiye topraklarının tarihsel açıdan önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilere, devletlerarası kurulan köprüleri devam ettirmeleri tavsiyesinde bulunan Wulff, "Bazı insanlar duvar örmeye çalışıyor. Sizlere 'Duvar örmeyin, köprü kurun' demek istiyorum. Bu köprüler kurulurken empati ve saygıyla yaklaşılmalıdır." sözlerini sarf etti.

Wulff, Almanya'nın Lübeck bölgesindeki bir anıtın kapısından bahsederek, "Anıtın üzerindeki yazı 'Ülke içerisinde birlik ülke dışında da barış' anlamına gelir. Bu bana Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözlerini hatırlatıyor. Eğer ki bizler birlikte çalışabilirsek, dünyada yaptıklarımızın içini doldurabilirsek, barış içerisinde yaşayabilirsek, çocuklarımız da barış içinde yaşayabilirler." ifadesini kullandı.

Tören, çiçek takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Törene, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Pınar Gülün Kayseri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

