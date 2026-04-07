Xbox'ı Bozmanın En Hızlı Yolu: Kullanıcıların Yaptığı 5 Kritik Hata

Xbox Series X ve Series S, oyun oynamanın yanı sıra 4K film izleme ve müzik uygulamaları gibi çoklu işlevler sunar, ancak yanlış kullanım cihazın bozulmasına yol açabilir. Microsoft'un fiyat artışları nedeniyle mevcut konsolu korumak önemlidir. İlk hata, sistem güncellemeleri sırasında konsolu kapatmak veya fişini çekmektir; bu, firmware hasarına neden olarak cihazın açılmamasına sebep olabilir. İkinci hata, konsolu düzenli temizlememektir; Microsoft, 3-6 ayda bir yumuşak bez ve izopropil alkolle temizlik önerir. Üçüncü hata, harici fan aksesuarları takmaktır; bunlar hava akışını bozabilir ve toz birikimini artırabilir, aşırı ısınma genellikle temizlik veya daha açık bir yerleşimle çözülür. Dördüncü hata, konsolu aşırı gerilim koruması olmadan prize takmaktır; elektrik dalgalanmaları cihazı yakabilir, bu nedenle koruyucu priz kullanılmalı ve düzenli olarak yenilenmelidir. Beşinci hata, yetkisiz tamir servislerine götürmektir; bu, düşük kaliteli parçalar kullanımına yol açabilir, en güvenli seçenek Microsoft yetkili servisleridir.