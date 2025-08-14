Xi\'an\'dan Bakü\'ye Yeni Yük Treni Seferi

Xİ'AN, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'dan çarşamba günü hareket eden X9043 sefer sayılı tren, 55 konteyner fotovoltaik modül yüküyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye doğru yola çıktı.

Bu seferle birlikte, 2013'te başlayan ilk seferden bu yana Xi'an'dan hareket eden Çin-Avrupa yük trenlerinin toplam sayısı 30.000'i aşarak yeni bir dönüm noktasına ulaştı.