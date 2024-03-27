Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'li Ticari ve Stratejik Temsilcilerle Görüştü

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BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de ABD'li ticari, stratejik ve akademik toplulukların temsilcileriyle bir araya geldi.

Xi, Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, "Çin ve ABD'nin başarıları birbirleri için fırsattır. İki taraf da birbirine karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilişkisi olan ortaklar olarak muamele ettiği müddetçe Çin-ABD ilişkileri daha iyiye gidecektir" dedi.

"Çin ekonomisinin sağlıklı ve sürdürülebilir" olduğunu belirten Xi, Çin'in büyüme oranının geçtiğimiz yıl önde gelen önemli ekonomiler arasındaki en hızlı oranlardan biri olduğunu söyledi.

Xi, Çin'in reformları kapsamlı şekilde derinleştirmek, piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası nitelikte, dünya standartlarında bir iş ortamı yaratmak ve ABD şirketleri de dahil olmak üzere uluslararası işletmeler için daha geniş bir kalkınma alanı sağlamak üzere bir dizi önemli önlemi planlayıp uyguladığını ifade etti.

Xi, ikili ilişkilerin aşağı yönlü döngüden kurtarılıp istikrarlı bir ivmeyi koruması için ABD'ye Çin ile aynı doğrultuda çalışma, doğru bir stratejik algı kurma ve hassas konuları gerektiği şekilde ele alma çağrısında bulundu.

Görüşmeye ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Evan Greenberg, Blackstone Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stephen Schwarzman, Qualcomm Başkanı ve CEO'su Cristiano Amon, Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Kamu Yönetimi Fakültesi Kurucu Dekanı Graham Allison ve ABD-Çin İş Konseyi Başkanı Craig Allen da katıldı.