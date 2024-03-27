Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'li Ticari ve Stratejik Temsilcilerle Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'li Ticari ve Stratejik Temsilcilerle Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de ABD'li ticari, stratejik ve akademik toplulukların temsilcileriyle bir araya geldi. Xi, görüşmede Çin ve ABD'nin birbirleri için fırsat olduğunu belirterek, karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilişkisi olan ortaklar olarak muamele edilmesi durumunda Çin-ABD ilişkilerinin daha iyiye gideceğini ifade etti. Xi, Çin'in sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olduğunu vurgulayarak, reformları derinleştirmek, uluslararası nitelikte bir iş ortamı yaratmak ve uluslararası işletmelere daha geniş bir kalkınma alanı sağlamak için önemli önlemler aldıklarını söyledi. Ayrıca Xi, ikili ilişkilerin istikrarlı bir ivme koruması için ABD'ye aynı doğrultuda çalışma çağrısında bulundu.

27.03.2024 15:51  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de ABD'li ticari, stratejik ve akademik toplulukların temsilcileriyle bir araya geldi.

Xi, Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, "Çin ve ABD'nin başarıları birbirleri için fırsattır. İki taraf da birbirine karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilişkisi olan ortaklar olarak muamele ettiği müddetçe Çin-ABD ilişkileri daha iyiye gidecektir" dedi.

"Çin ekonomisinin sağlıklı ve sürdürülebilir" olduğunu belirten Xi, Çin'in büyüme oranının geçtiğimiz yıl önde gelen önemli ekonomiler arasındaki en hızlı oranlardan biri olduğunu söyledi.

Xi, Çin'in reformları kapsamlı şekilde derinleştirmek, piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası nitelikte, dünya standartlarında bir iş ortamı yaratmak ve ABD şirketleri de dahil olmak üzere uluslararası işletmeler için daha geniş bir kalkınma alanı sağlamak üzere bir dizi önemli önlemi planlayıp uyguladığını ifade etti.

Xi, ikili ilişkilerin aşağı yönlü döngüden kurtarılıp istikrarlı bir ivmeyi koruması için ABD'ye Çin ile aynı doğrultuda çalışma, doğru bir stratejik algı kurma ve hassas konuları gerektiği şekilde ele alma çağrısında bulundu.

Görüşmeye ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Evan Greenberg, Blackstone Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stephen Schwarzman, Qualcomm Başkanı ve CEO'su Cristiano Amon, Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Kamu Yönetimi Fakültesi Kurucu Dekanı Graham Allison ve ABD-Çin İş Konseyi Başkanı Craig Allen da katıldı.

Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'li Ticari ve Stratejik Temsilcilerle Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Muhtar adayından gövde gösterisi Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı
14:41 Trabzon’da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti Trabzon'da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz
13:57 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi Tek tek sorgulamaya başladılar Karabük Üniversitesi'ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi! Tek tek sorgulamaya başladılar
12:14 ABD’de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi ABD'de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi
16:40 Takımı ligden çekecekler mi Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı Takımı ligden çekecekler mi? Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı
16:19 Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır Devlet Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
15:35 Üzerine komodin düşen bebek ve büyük dedesi aynı gün hayatını kaybetti Üzerine komodin düşen bebek ve büyük dedesi aynı gün hayatını kaybetti
15:14 Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için ’İktidar yanlısı’ eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için 'İktidar yanlısı' eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu
14:54 Etiler’deki Nusret restoranına silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Etiler'deki Nusret restoranına silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
14:29 Entübe edilen Kadir İnanır’ın doktoru son durumunu anlattı: İletişim kurabiliyor, konuşmak için yorgun Entübe edilen Kadir İnanır'ın doktoru son durumunu anlattı: İletişim kurabiliyor, konuşmak için yorgun
13:21 Tayland’da kraliyet anıtı önünde mini eteğiyle poz veren model Pim Apatsara, beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Tayland'da kraliyet anıtı önünde mini eteğiyle poz veren model Pim Apatsara, beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
13:16 Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür
12:57 Kanserle savaşan Kate Middleton’a en büyük destek ailesinden geldi Kanserle savaşan Kate Middleton'a en büyük destek ailesinden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 17:08:38. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'li Ticari ve Stratejik Temsilcilerle Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement