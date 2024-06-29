Xi Jinping, Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi\'nin 70. Yıldönümü Konferansı\'nda konuşma yaptı

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BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Beijing'de gerçekleştirilen Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi'nin 70. Yıldönümü Konferansı'na katılarak "Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi'ni İleriye Taşıma ve Ortaklaşa İnsanlık İçin Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluk İnşa Etme" başlıklı bir konuşma yaptı.