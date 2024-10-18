Xi Jinping Bilim ve Teknolojinin Önemi Vurguladı - Son Dakika
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Xi Jinping Bilim ve Teknolojinin Önemi Vurguladı

Xi Jinping, bilim ve teknolojinin modernleşmede ön planda olması gerektiğini belirtti.

18.10.2024 17:33
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HEFEİ, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin modernleşmesinin ileriye taşınmasında bilim ve teknolojinin ön planda olması gerektiğini vurguladı.

Xi, söz konusu açıklamayı Perşembe günü öğleden sonra Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Hefei Binhu Bilim Kenti'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptı.

Xi, Anhui'nin son yıllarda gerçekleştirdiği bir dizi önemli bilimsel ve teknolojik yeniliği inceleyerek araştırmacılar ve şirket liderleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Bilimsel ve teknolojik inovasyonun modernleşme için temel bir yol olduğunu kaydeden Xi, ÇKP Merkez Komitesi'nin bilim insanları ve teknoloji uzmanlarına büyük saygı duyduğunu ve onlara büyük değer verdiğini söyledi.

Xi, bilim insanları ve teknoloji uzmanlarını cesur adımlar atmaya, sıkı çalışmaya devam etmeye ve bilim ve teknolojide kendine güven ve güç elde etmek için, yaratıcılık ve uzmanlık alanlarında daha fazla katkıda bulunmaya teşvik etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping Bilim ve Teknolojinin Önemi Vurguladı - Son Dakika

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