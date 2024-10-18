Xi Jinping BRICS Zirvesi'ne Katılıyor

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 22-24 Ekim tarihleri arasında Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek 16. BRICS Zirvesi'ne katılacak.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying Cuma günü yaptığı açıklamada, Xi'nin ziyaretinin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
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