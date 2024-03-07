Xi Jinping, Çin'in askeri yeteneklerini geliştirmesini istedi

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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping silahlı kuvvetlerden, daha güçlü bir görev duygusu oluşturup reformları derinleştirerek ve inovasyonu teşvik ederek gelişmekte olan alanlarda stratejik yeteneklerini kapsamlı şekilde geliştirmelerini istedi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Xi söz konusu açıklamayı, Çin'in ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ikinci oturumu çerçevesinde Perşembe günü katıldığı Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Kuvvetleri heyetinin genel kurul toplantısında yaptı.

Gelişmekte olan askeri alanlardaki stratejik kabiliyetlerin, ulusal stratejiler ve stratejik yeteneklerin önemli bir parçası olduğunu belirten Xi, bu kabiliyetlerin, Çin'in modernleşme sürecinde büyük bir ülke inşa etmek ve her alanda ulusal yeniden canlanmayı ileriye taşımak için de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Xi, orduya yaptığı çağrıda, yeni nitelikli üretici güçler ile yeni nitelikli savaş kabiliyetlerinin birbiriyle etkin şekilde bütünleştirilip desteklenmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Xi, deniz kuvvetlerinin askeri hazırlık durumu, denizcilik alanındaki hak ve menfaatlerinin korunması ve denizcilik ekonomisinin gelişimi konuları arasındaki koordinasyona yönelik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Xi, Çin'in havacılık ve uzay alanında gelişimini teşvik etmek için havacılık ve uzay sisteminin optimize edilmesi ve ulusal siber güvenliği koruma yeteneğini artırmak için de siber uzay savunma sisteminin kurulmasını istedi.