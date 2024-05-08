Xi Jinping: Çin-Macaristan İlişkileri Altın Yolculuğa Başlıyor - Son Dakika
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Xi Jinping: Çin-Macaristan İlişkileri Altın Yolculuğa Başlıyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in imzalı makalesinde, Çin-Macaristan ilişkilerinin istikrarlı ve sağlam bir şekilde geliştiği ve her alanda somut sonuçlar elde edildiği vurgulanmaktadır. Xi, Çin ve Macaristan'ın 75 yıldır iyi dostlar olduğunu belirterek, iki ülkenin kazan-kazan işbirliğini sürdürdüğünü ve Kuşak ve Yol işbirliğiyle küresel ekonomik toparlanmaya ivme kazandırdığını ifade etmektedir. Ayrıca, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğinin Çin-Avrupa ilişkilerinin geneli açısından önemli bir tamamlayıcı olduğu ve Çin'in Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle işbirliğini derinleştirme konusunda Macaristan ile birlikte çalışmaya hazır olduğu belirtilmektedir.

08.05.2024 16:06
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BUDAPEŞTE, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in "Çin- Macaristan İlişkilerinde Altın Yolculuğa Başlarken" başlıklı imzalı makalesi Çarşamba günü Macaristan'ın Magyar Nemzet gazetesinde yayımlandı.

Makalesinde Çin-Macaristan ilişkilerini kapsamlı şekilde ele alan Xi, Çin ile Macaristan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünün kutlandığını hatırlattı. Xi, "İkili ilişkiler o zamandan bu yana istikrarlı ve sağlam şekilde gelişip büyürken, her alanda somut sonuçlar elde ediliyor. Birbirimize eşit davranıp saygı gösteriyor ve karşılıklı fayda sağlayan işbirlikleri yürütüyoruz. Birbirimizi işbirliği için öncelikli ortaklar olarak görüyoruz. Zorlukların üstesinden birlikte geliyor ve dengesiz uluslararası konjonktürde güç siyasetine birlikte karşı koyuyoruz. Diğer ülkelerle bağımsız şekilde dostane etkileşimler yürütmek üzere egemen devletler olarak kendimize özgü yolu bulmuş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Çin ve Macaristan'ın 75 yıldır iyi dostlar olduğunu vurgulayan Xi, "Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, dostluğumuzun asli amacına bağlılığımızı koruyoruz. Birbirimizin seçtiği kendine özgü kalkınma yoluna saygı gösterip destek veriyoruz. Birbirimizin temel çıkarlarını ilgilendiren ve bizim için başlıca endişe kaynağı olan konularda birbirimize anlayış gösterip destek sunuyoruz. Birbirimizin ulusal kalkınma ve yeniden canlanma sürecindeki ilerlemelerini hoşnutlukla karşılıyoruz. Üst düzey bir karşılıklı siyasi güven geliştirdik. Tarihindeki en iyi dönemi yaşayan ikili ilişkilerimiz altın bir yolculuğa başlamış bulunuyor" diye belirtti.

Xi, Çin ve Macaristan'ın 75 yıldır kazan-kazan işbirliğinde iyi ortaklar olmayı sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine odaklanan ülkelerimiz, kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi güçlendiriyor ve yatırım, altyapı, finans, yeni enerji ve telekomünikasyon teknolojisi gibi alanlarda sonuç odaklı işbirliğini derinleştiriyor. İşbirliğimiz, küresel ekonomik toparlanmaya da yeni bir ivme kazandırıyor. Macaristan günümüzde Çin'in Orta ve Doğu Avrupa'daki bir numaralı yatırım adresi ve önemli bir ticaret ortağı konumunda. İkili işbirliğimiz ise güçlü, verimli ve dinamik" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin bölgesel işbirliğine liderlik etmesi ve Çin-Avrupa ilişkilerinin doğru yoluna bağlı kalması gerektiğine dikkat çeken Çin Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliği, zamanın ve kalkınmanın gidişatına uygun seyrediyor ve ilgili tüm ülkelerin ortak çıkarlarına hizmet ediyor. Bu durum, Çin-Avrupa ilişkilerinin geneli açısından da önemli bir tamamlayıcı olarak işlev görüyor. Son zamanlarda Çin-Avrupa ilişkilerinde iyiye giden istikrar işaretleri görülüyor. Kapsamlı stratejik ortaklar olan Çin ve Avrupa, geniş bir yelpazede müşterek çıkarlara sahip. İlişkileri ise rekabetten çok işbirliğine dayanıyor ve farklılıklardan ziyade uzlaşıyı yansıtıyor. İki tarafın birlikte dünyaya daha fazla istikrar getirme ve küresel kalkınmaya daha fazla ivme sağlama sorumluluğu bulunuyor. Çin'in Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle işbirliğini derinleştirip pekiştirmek ve Çin-Avrupa ilişkilerinin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesini sağlamak için Macaristan ile birlikte çalışmaya hazırız."

Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, Macaristan, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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