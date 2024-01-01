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Xi Jinping, Çin-Rusya İlişkilerinin Gelişimine Dikkat Çekti - Son Dakika
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Xi Jinping, Çin-Rusya İlişkilerinin Gelişimine Dikkat Çekti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Rusya ilişkilerinin son 75 yıldaki gelişimine dikkat çekti. Xi, kalıcı iyi komşuluk ilişkileri, kapsamlı stratejik koordinasyon ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği özelliklerine sahip ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin iki ülke ve halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

Xi Jinping, Çin-Rusya İlişkilerinin Gelişimine Dikkat Çekti
01.01.2024 - 11:44,
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BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin- Rusya ilişkilerinin son 75 yıldaki gelişimine dikkat çekti.

Xi, görüldüğü üzere, kalıcı iyi komşuluk ilişkileri, kapsamlı stratejik koordinasyon ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği özelliklerine sahip ikili ilişkileri sürekli olarak güçlendirip geliştirmenin, iki ülke ve halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini, uluslararası toplumun beklentilerini karşıladığını ve çağın trendine uygun olduğunu belirtti.

Xi, söz konusu açıklamayı, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Pazar günü karşılıklı gönderdikleri yeni yıl kutlama mesajında dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
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