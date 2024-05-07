Xi Jinping: Çin ve Avrupa, ticari işbirliğinde kilit ortaklar olmalı

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PARİS, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Avrupa'nın, ticari işbirliğinde kilit ortaklar, bilim ve teknoloji işbirliğinde öncelikli ortaklar ve sanayi işbirliği ile tedarik zincirlerinde güvenilir ortaklar haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Xi, Pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Çin-Fransa İş Konseyi 6. toplantısının kapanış töreninde yaptığı konuşmada, diyalog yoluyla anlayışı artırmak, işbirliği yoluyla farklılıkları çözmek ve karşılıklı güveni artırıp riskleri bertaraf etmek üzere Avrupa'nın Çin ile birlikte çalışmasını umduklarını kaydetti.

Xi, Çin ve Fransa'nın ticari ilişkileri siyasi, ideolojik veya güvenlik meselelerine dönüştürmeye yönelik hamlelere ortaklaşa karşı çıkması gerektiğini ifade etti.

Xi, iki tarafın da Çin-Avrupa ilişkilerini her daim kapsamlı stratejik ortaklık olarak tanımlaması, karşılıklı siyasi güveni artırmaya devam etmesi ve dikkati başka yöne çekmeye yönelik olan çeşitli unsurları ortadan kaldırması gerektiğini belirtti.

Çin'in Fransa'yı daima öncelikli ve güvenilir bir işbirliği ortağı olarak gördüğünü söyleyen Xi, Çin'in yeni alanlar açarak, yeni modeller yaratarak ve yeni büyüme alanları geliştirerek ticari ilişkilerini hem kapsam hem de derinlik bakımından genişletmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Xi ayrıca, Çin ve Fransa'nın hem tarihten ders alıp hem de mevcut gerçekliği takip ederek, ikili ilişkileri iyi şekilde geliştirmek için her türlü gerekçeye sahip olduğunu belirtti.

Xi, Çin-Fransa ilişkilerini daha yüksek bir seviyeye taşımak ve daha büyük başarılar elde etmek üzere Fransa ile tüm alanlarda etkileşim ve işbirliğini yoğunlaştırmaya istekli olduklarını vurguladı.