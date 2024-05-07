Xi Jinping: Çin ve Fransa, yeni bir Soğuk Savaşa karşı birlikte engel olmalı

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PARİS, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yüzyıldır görülmemiş bir dönüşüm ve çalkantının yaşandığı günümüz dünyasında Çin ve Fransa'nın bağımsızlığı destekleyip, "yeni bir Soğuk Savaşı" veya blok cepheleşmesini birlikte engellemesi gerektiğini söyledi.

Xi, Pazartesi günü Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Xi, Çin ile Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü vesilesiyle Fransa'ya üçüncü resmi ziyaretini gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı, iki tarafın da diplomatik ilişkilerin kurulmasına rehberlik eden bağımsızlık, karşılıklı anlayış, uzun dönemli vizyon ve karşılıklı fayda ruhuna bağlılıklarını sürdürmesi ve bu ruhu yeni dönemin yeni özellikleriyle zenginleştirmesi gerektiğini kaydetti.

Xi, iki tarafın birbirini anlamaya devam etmesi, farklı renklerle dolu bir dünyada uyum içinde bir arada yaşamayı ortaklaşa teşvik etmesi, uzun vadeli bakış açısını koruması ve eşit ve kurallı bir çok taraflı dünya için birlikte çalışması gerektiğini belirti.

Cumhurbaşkanı, iki tarafın kazan-kazan işbirliğini sürdürüp, bağların koparılmasına ve tedarik zincirlerinin kesilmesine birlikte karşı çıkması gerektiğine dikkat çekti.

Xi, Çin'in Fransa ile stratejik iletişimi sürdürmeye, birbirlerinin temel çıkarlarına saygı göstermeye, ikili ilişkilerin stratejik istikrarını pekiştirmeye, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin geniş potansiyelinden istifade etmeye ve ikili ticarette büyüme ve dengeyi sağlamaya istekli olduğunu vurguladı.

Xi, Fransa'dan daha fazla miktarda kaliteli ürün ithal etmek ve "Fransız çiftliğinden Çin sofralarına" mekanizmasından daha fazla tatbiki sonuç elde etmek istediklerini, ayrıca Fransa'nın Çin'e daha fazla sayıda yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli ürün ihraç etmesini umduklarını söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, iki tarafın kalkınma stratejilerinin kenetlenmesini artırması, uzay ve havacılık gibi geleneksel alanlarda işbirliğini derinleştirmesi, nükleer enerji, inovasyon ve finans alanlarında işbirliğini güçlendirmesi ve yeşil enerji, akıllı imalat, biyomedikal ve yapay zeka gibi gelişmekte olan alanlarda işbirliğini genişletmesi gerektiğini ifade etti.

Xi, Çin'in imalat sektörüne erişimi tamamen serbestleştirdiğini ve telekomünikasyon, medikal ve diğer hizmetlerde piyasa erişimini hızlandıracağını belirtti.

Daha fazla Fransız şirketinin Çin'e yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını kaydeden Xi, Çinli şirketlerin Fransa'da yatırım ve işbirliği gerçekleştirmesi için Fransa'nın daha sağlam bir iş ortamı ve istikrarlı kalkınma olanakları sağlamasını umduklarını söyledi.

Xi, zengin bir kültüre sahip büyük ülkeler olan Çin ve Fransa'nın halklar arası ve kültürel etkileşimlerini hızlandırması, Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam etmesi, ayrıca kültürel kalıntıların ortaklaşa korunması ve restorasyonu ile dünya miras listesindeki alanların eşleşmesinde işbirliğini aktif şekilde teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Daha fazla sayıda Fransız dostu Çin'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını kaydeden Xi, Çin'in aralarında Fransa'nın da bulunduğu 12 ülkeye sağladığı kısa süreli ziyaretlere yönelik vize muafiyeti politikasını 2025'in sonuna kadar uzatacağını açıkladı.

Xi, Çin'in önümüzdeki üç yılda 10.000'i aşkın Fransız öğrenciyi ağırlamayı ve değişim programıyla ülkeye gelen Avrupalı genç sayısını iki katına çıkarmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı, başarılı bir Paris Olimpiyat Oyunları gerçekleştirmesi yönünde Fransa'yı desteklediklerini ve Fransa'ya üst düzey bir heyet göndereceklerini söyledi.

Xi, Fransa ile iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve diğer alanlardaki işbirliğini derinleştirmeye, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'na başarıyla ev sahipliği yapması yönünde Fransa'ya destek vermeye ve iki ülkenin ilgili ulusal parklarının ve doğa koruma alanlarının eşleşmesini teşvik etmeye istekli olduklarını ifade etti.

Xi ayrıca Fransa ile yapay zeka yönetişimi ve uluslararası finans sisteminin reformu gibi alanlarda diyalog ve iletişimi güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.