Xi Jinping'den ABD İle Temel İlkeler Vurgusu

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LİMA, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Taiwan sorunu, demokrasi ve insan hakları, Çin'in izlediği yol ve sistem ile Çin'in kalkınma hakkının, meydan okunmaması veya aşılmaması gereken dört kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen 31. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı çerçevesinde cumartesi günü ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Xi, tek Çin ilkesi ile Çin ve ABD arasındaki üç ortak bildirinin Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli olduğunu ifade etti.

Bunların Çin-ABD ilişkileri için en önemli koruyucular ve teminatlar olduğunu söyleyen Xi, kırmızı çizgiler ile en önemli ilkelere meydan okunmamasının mühim olduğunu vurguladı.

Xi, Çin ve ABD gibi iki büyük ülke arasında zıtlık ve farklılıkların bulunmasının kaçınılmaz olduğunu, ancak bir tarafın çatışma ya da karşı karşıya gelme arayışında olması bir yana, diğerinin temel çıkarlarına bile zarar vermemesi gerektiğini belirtti.