Xi Jinping'den ABD'ye Taiwan İhtiyatı

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LİMA, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'den Taiwan sorununu daha ihtiyatla ele almasını istedi.

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen 31. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı çerçevesinde cumartesi günü ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Xi, ABD'nin Taiwan Boğazı'nda barışın korunmasını önemsiyorsa, Lai Ching-te ve Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik çabalarının gerçek doğasını açıkça görmesinin, Taiwan sorununa daha ihtiyatla yaklaşmasının, "Taiwan'ın bağımsızlığına" kesin şekilde karşı çıkmasının ve Çin'in barışçıl şekilde yeniden birleşme hedefini desteklemesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Xi, Taiwan Boğazı'nın her iki yakası arasındaki barış ve istikrar ile "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı faaliyetlerin su ve ateş gibi birbirlerine zıt olduğunu ifade etti.