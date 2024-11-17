Xi Jinping'den ABD'ye Ulusal Güvenlik Uyarısı

Güncel

LİMA, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'nin diğer ülkeleri kısıtlamak ya da baskı altına almak için ulusal güvenlik kavramını istismar etmemesi gerektiğini söyledi.

Xi, 31. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı çerçevesinde ABD Başkanı Joe Biden ile cumartesi günü yaptığı görüşmede, tüm ülkelerin ulusal güvenliklerini koruması gerektiğini ancak bu kavramın diğer ülkeleri kısıtlayacak ve baskı altına alacak kötü niyetli eylemler için bir bahane olarak kullanılmaması ve istismar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Çin halkının kalkınma hakkından mahrum bırakılamayacağını ya da bu hakkın göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.