Xi Jinping\'den Barış ve Kalkınma Vurgusu

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BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin halkının daha olağanüstü başarılara imza atarak insanlığın barış ve kalkınmaya yönelik yüce hedeflerine daha büyük katkılarda bulunacağını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, söz konusu açıklamayı Pazartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıldönümü vesilesiyle başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda yaptı.

Çin Ulusal Günü 1 Ekim'de kutlanıyor.