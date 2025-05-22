Xi Jinping'den Çin-Fransa İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
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Xi Jinping'den Çin-Fransa İşbirliği Çağrısı

22.05.2025 18:22
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Xi, uluslararası düzen ve işbirliği için Çin ve Fransa'nın güç birliği yapması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Fransa'ya uluslararası düzenin sürdürülmesinde güvenilir güçler, küresel büyümenin teşvik edilmesinde açık güçler ve çok taraflı işbirliğine yol göstermede ilerici güçler olma çağrısında bulundu.

Xi, perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde, Çin ve Fransa'nın ortaklaşa olarak Birleşmiş Milletler'in yetki ve statüsünü koruması, uluslararası ticaret kuralları ve dünya ekonomik düzenini savunması ve gerçek çok taraflılığı uygulaması gerektiğini söyledi.

Geçen yılın mayıs ayında Fransa'ya yaptığı ziyarette iki tarafın, Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin, bağımsızlık, karşılıklı anlayış, stratejik vizyon ve kazan-kazan işbirliği ile öne çıkan ruhunu ileri taşıma ve bu ilişkileri günümüz bağlamında yeni anlamlarla zenginleştirme konusunda mutabakata vardığını hatırlatan Xi, o zamandan bu yana Çin-Fransa işbirliğinin büyük ilerleme kaydettiğini belirtti.

İki tarafın stratejik iletişimi artırması ve daha fazla uzlaşı inşa etmesi gerektiğini kaydeden Xi, bir yandan yatırım, havacılık ve uzay ve nükleer enerji gibi geleneksel alanlardaki işbirliğini derinleştirirken, diğer yandan dijital ekonomi, yeşil kalkınma, biyomedikal ve gümüş ekonomisi gibi yükselen sektördeki işbirliğini genişletmek üzere fırsatlar yakalama konusunda çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

Xi, halklar arası ve kültürel etkileşimlerin artırılması ve iki halk arasındaki dostluğun teşvik edilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

İçinde bulunduğumuz yılın hem faşizme karşı verilen dünya savaşında kazanılan zaferin hem de BM'nin kuruluşunun 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve bağımsız büyük ülkeler olan Çin ve Fransa'nın, savaş sonrası uluslararası düzeninin kurucu ve inşa edicileri olduğunu ve iki ülkenin dayanışma ve işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Xi, uluslararası konjonktür ne kadar karmaşıklaşırsa Çin ve Fransa'nın doğru stratejik seçimi yapmasının da o oranda önem kazandığını ifade etti.

Xi, Avrupa'yı her zaman çok kutuplu dünyadaki bağımsız bir kutup olarak gördüklerini ve Avrupa Birliği'nin, stratejik özerkliğini artırıp uluslararası konularda daha önemli bir rol oynamasını desteklediklerini kaydetti.

Xi, küresel zorluklarla mücadele etmek ve her iki tarafa ve tüm dünyaya fayda sağlayacak daha fazla sonuç elde etmek üzere AB ile çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Çin-Fransa İşbirliği Çağrısı - Son Dakika

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