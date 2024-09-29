Xi Jinping'den Güçlü Çin Çağrısı - Son Dakika
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Xi Jinping'den Güçlü Çin Çağrısı

Cumhurbaşkanı Xi, halkı güçlü bir Çin inşa etmeye ve ortak kalkınma için işbirliği yapmaya davet etti.

29.09.2024 12:16
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BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, güçlü bir Çin inşa etmek için Çin halkına kahraman ve rol modeli olan kişilerden feyzalmaları yönünde çağrı yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi açıklamayı Pazar günü, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıldönümü öncesinde ülkenin en yüksek devlet nişanlarının verildiği törende yaptı.

Xi, Çin'in her bakımdan büyük ve modern bir sosyalist ülke inşa etmek ve modernleşme sürecinde ulusal çerçevede yeniden canlanma hedefini başarmak için çok önemli bir dönemde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, güçlü bir Çin'in inşası için beklentilerin unutulmaması, becerilerin geliştirilmesi ve bu sürece katkıda bulunulması gerektiğini vurguladı.

Xi, Çin halkını sıradan işlerde olağanüstü başarılar elde etmek üzere çaba göstermeleri için cesaretlendirdi.

Cumhurbaşkanı halkı ayrıca kalkınma ve reformun önündeki zorlukların çözülmesine, sosyal uyum ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmaya çağırdı.

Xi, Çin halkının dünya barışını korumak ve ortak kalkınmayı artırmak için çeşitli ülkelerin halklarıyla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmek ve insanlık için daha da parlak bir gelecek yaratmak için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Xi, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) son 75 yılda ülkedeki tüm etnik gruplardan oluşan halka, hızlı ekonomik büyüme ve uzun vadeli sosyal istikrar gibi çifte mucize yaratmada öncülük ettiğini söyledi.

Çin'de meydana gelen köklü değişimlerden övgüyle bahseden Xi, ulusal çerçevede yeniden canlanmanın artık geri dönüşü olmayan tarihi bir yolda ilerlediğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Güçlü Çin Çağrısı - Son Dakika

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