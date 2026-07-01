Xi Jinping\'den Kolombiya Cumhurbaşkanına Kutlama

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kolombiya Cumhurbaşkanı seçilen Abelardo de la Espriella'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günkü mesajında, Çin ve Kolombiya'nın stratejik ortaklar olduğunu belirterek, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 46 yılda Çin-Kolombiya ilişkilerinin uluslararası konjonktürdeki değişikliklere göğüs gerdiğini ve istikrarlı bir gelişimi sürdürdüğünü söyledi.

Xi, karşılıklı siyasi güvenin derinleşmeye devam ettiğini, iki halk arasındaki dostluğun daha da güçlendiğini ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinde istikrarlı ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Çin-Kolombiya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, çeşitli alanlarda karşılıklı etkileşim ve işbirliğini daha da derinleştirmek, Çin-Kolombiya stratejik ortaklığını yeni bir seviyeye taşımak ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere de la Espriella ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng de aynı gün Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçilen Jose Manuel Restrepo Abondano'ya kutlama mesajı gönderdi.