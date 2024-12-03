Xi Jinping'den Küresel İşbirliği Vurgusu

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BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen "2024 Çin'i Anlamak Konferansı"na kutlama mesajı gönderdi.

Xi salı günü gönderdiği mesajında Çin'i anlamak için Çin'in modernleşme sürecini ilerletecek reformları kapsamlı şekilde artırma çabalarının anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Xi, Çin'in yüksek standarda sahip bir sosyalist piyasa ekonomisini hızla inşa ettiğini, kurumsal dışa açılmayı kararlı şekilde genişlettiğini, yüksek standartlı uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına uyum sağlamak üzere inisiyatif aldığını ve şeffaf, istikrarlı ve öngörülebilir bir kurumsal ortamı aktif şekilde teşvik ettiğini söyledi.

Xi, Çin'in modernleşme çabasının 1,4 milyar insanın daha iyi yaşam arzusunu karşıladığını ve dünya barışı ve kalkınmasına yeni ve daha büyük katkılar sağladığını belirtti.

Günümüz dünyasında yüzyıldır görülmemiş hızlı değişimlerin yaşandığını vurgulayan Xi, dünya ülkelerinin yeni risk ve zorlukların yanı sıra yeni kalkınma fırsatları ve beklentileriyle de karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Xi, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme sürecinde yeni bir sayfa açmak amacıyla elverişli kalkınma ortamı ve koşulları yaratmak, birçok zorluk ve güçlükle mücadele etmek ve tüm ülkelerin barışçıl kalkınma, karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve ortak refahını içeren modernleşme süreçlerini kolaylaştırmak üzere tüm ülkelerle işbirliği yapmaya hazı olduklarını belirtti.

Konferansa Çin İnovasyon ve Kalkınma Stratejisi Enstitüsü, Çin Halk Dışişleri Enstitüsü ve Guangdong eyalet yönetimi ortaklaşa ev sahipliği yaptı. "Reformu Sonuna Kadar Sürdürmek: Çin'in Modernleşmesi ve Dünyanın Kalkınması için Yeni Fırsatlar" temalı konferans salı günü Guangzhou'da başladı.