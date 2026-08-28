Xi Jinping'den Nepal'e Taziye Mesajı - Son Dakika
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Xi Jinping'den Nepal'e Taziye Mesajı

Xi Jinping\'den Nepal\'e Taziye Mesajı
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Xi, Nepal'deki heyelan felaketi için taziye mesajı gönderdi, yardım taahhüdünde bulundu.

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, heyelan felaketi nedeniyle Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel'e taziye mesajı gönderdi.

Xi cuma günkü mesajında, kısa süre önce Çin ile Nepal arasındaki Gyirong-Rasuwa Sınır Kapısı bölgesini de etkileyen şiddetli heyelan felaketinin ağır can kayıplarına, çok sayıda kişinin kaybolmasına ve maddi kayıplara yol açtığını belirterek, Çin hükümeti ve halkı adına hayatını kaybedenler için derin taziyelerini bildirdi.

Xi, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara ve felaketten etkilenenlere ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Xi, Çin'in kayıp kişileri arama ve kurtarma, afetten etkilenenleri tahliye edip yeniden yerleştirme, yaralılara zamanında tıbbi müdahalede bulunma, can kayıplarını en aza indirme ve ikincil afetleri önleme konusunda her türlü çabayı gösterdiğini ifade etti.

Çin ile Nepal'in dağlar ve nehirlerle birbirine bağlı olduğunu ve ortak bir kaderi paylaştığını belirten Xi, Çin'in Nepal'in kurtarma çalışmalarına aktif olarak destek vermeye ve imkanları ölçüsünde yardım sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Xi, iki ülke halkının birlikte çalışarak felaketin üstesinden geleceğine ve evlerini bir an önce yeniden inşa edeceğine inandığını da ifade etti.

Çin Başbakanı Li Qiang da aynı gün Nepal Başbakanı Balendra Shah'a taziyelerini iletti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Nepal'e Taziye Mesajı - Son Dakika

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