Xi Jinping'den Singapur ile İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Xi Jinping'den Singapur ile İşbirliği Vurgusu

Xi Jinping\'den Singapur ile İşbirliği Vurgusu

Xi Jinping, Singapur ile ilişkileri güçlendirmeye ve birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

16.11.2024 15:21
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LİMA, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dostane ilişkilerini sürdürmek ve modernleşme yolunda el ele ilerlemeye devam etmek üzere Singapur ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi söz konusu açıklamayı, 31. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı çerçevesinde Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile cuma günkü görüşmesi sırasında yaptı.

İkili ilişkilerin geçtiğimiz yıl her alanda yüksek kaliteli ve gelecek odaklı ortaklığa yükseltildiğini hatırlatan Xi, bunun Çin-Singapur ilişkilerinin gelecekteki gelişiminin rotasını çizdiğini belirtti.

Şu anda her iki ülkenin de ulusal kalkınma sürecinin kritik bir aşamasında olduğunu söyleyen Xi, gelecek yıl Çin ve Singapur arasındaki diplomatik ilişkilerin 35. yıldönümünün kutlanacağını ifade etti.

Xi, üst düzey temasları yoğunlaştırmak, dürüstlük ve karşılıklı güvene bağlı kalmak, birbirlerinin temel çıkarlarına saygı göstermek ve yüksek kaliteli kalkınmada yeni bir sayfa açmak üzere Singapur'la birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Wong ise iki ülkenin yakın üst düzey temaslar ile ekonomik ilişkilerde yakalanan güçlü ivmeyi sürdürdüğünü belirterek, her iki tarafın da Suzhou Endüstri Parkı'nın 30. yıldönümünü kutladığını söyledi.

Singapur-Çin ilişkilerinin karşılıklı saygı ve güvene dayandığını ve karşılıklı yarar sağladığını belirten Wong, ülkesinin Çin hükümetinin Taiwan sorununa ilişkin tutumunu tam olarak anladığını, "Taiwan bağımsızlığına" yönelik her türlü girişime karşı çıktığını ve tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade etti.

Wong, ülkesinin ASEAN ve APEC gibi çok taraflı platformlarda Çin ile yakın çalışmaya, korumacılığa karşı çıkmaya, ticaret ve yatırımın kolaylaştırılması ve serbestleştirilmesini teşvik etmeye ve bölgesel istikrar ve kalkınmayı korumaya istekli olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Singapur ile İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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