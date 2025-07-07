Xi Jinping'den Solomon Adaları'na Kutlama Mesajı - Son Dakika
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Xi Jinping'den Solomon Adaları'na Kutlama Mesajı

07.07.2025 11:17
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Solomon Adaları'nın bağımsızlık yıldönümünde kutlama mesajı yolladı.

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Solomon Adaları'nın 47. bağımsızlık yıldönümü dolayısıyla ülkenin Genel Valisi David Tiva Kapu'ya kutlama mesajı yolladı.

Xi mesajında, iki ülkenin 2019 yılında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana birbirlerine saygı duyup desteklediğini ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı, siyasi karşılıklı güvenin derinleşmeye devam ettiğini ve tatbiki işbirliğinin iki halkın refahını artırarak verimli sonuçlar verdiğini belirtti.

Çin-Solomon Adaları ilişkilerinin güçlendirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, ikili kapsamlı stratejik ortaklığı sürekli olarak geliştirmek ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin-Solomon Adaları topluluğunu birlikte inşa etmek için Kapu ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Solomon Adaları'na Kutlama Mesajı - Son Dakika

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