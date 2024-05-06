Xi Jinping, Filistin-İsrail çatışması için uluslararası barış konferansı düzenlenmesini destekliyor - Son Dakika
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Xi Jinping, Filistin-İsrail çatışması için uluslararası barış konferansı düzenlenmesini destekliyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filistin-İsrail çatışması hakkında daha geniş tabanlı, yetkili ve etkili bir uluslararası barış konferansının düzenlenmesini desteklemek üzere Avrupa Birliği (AB) ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Xi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği toplantıda bu açıklamayı yaptı ve Filistin meselesinin çözümü için AB ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

06.05.2024 18:54
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PARİS, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, iki devletli çözüm için bir takvim ve yol haritası belirlemek amacıyla, Filistin- İsrail çatışması hakkında daha geniş tabanlı, yetkili ve etkili bir uluslararası barış konferansının mümkün olan en kısa sürede düzenlenmesini desteklemek üzere Avrupa Birliği (AB) ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Paris'teki Elysee Sarayı'nda gerçekleştirdiği Çin-Fransa-Avrupa Birliği üçlü toplantısında söz konusu açıklamayı yaptı.

Xi ayrıca Filistin meselesinin erken bir tarihte kapsamlı, adil ve kalıcı şekilde çözülmesini teşvik etmek üzere AB ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Xi Jinping, Filistin, İsrail, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping, Filistin-İsrail çatışması için uluslararası barış konferansı düzenlenmesini destekliyor - Son Dakika

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