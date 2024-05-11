Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Fransa, Sırbistan ve Macaristan ziyaretlerini tamamladı

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BEİJİNG, 1 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa, Sırbistan ve Macaristan'daki resmi ziyaretlerini tamamladıktan sonra Beijing'e döndü.

Xi'ye eşlik eden eşi Peng Liyuan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofis Direktörü Cai Qi ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi de Cumartesi günü sabah saatlerinde aynı uçakla ülkeye döndü.