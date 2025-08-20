Xi Jinping Geçit Töreninde Birlikleri Teftiş Edecek

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı, Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı Xi Jinping, 3 Eylül'de Zafer Günü vesilesiyle düzenlenecek geçit töreninde Beijing'deki Chang'an Caddesi'nde bekleyen birlikleri teftiş edecek.

Çin Merkez Askeri Komisyonu Genelkurmay Başkanlığı Kıdemli Subayı Wu Zeke, Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin çarşamba günü düzenlendiği basın toplantısında tören hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, uzay kuvvetleri, siber uzay kuvvetleri, bilgi destek kuvvetleri ve ortak lojistik destek kuvvetleri olmak üzere dört kolun yanı sıra ordu, donanma, hava kuvvetleri ve roket kuvvetlerinden oluştuğunu hatırlatan Wu, Çin'in kara, deniz ve hava odaklı stratejik ağır silahları ve hipersonik hassas vuruş silahlarının bir bölümün geçit töreninde ilk kez sergileneceğini ifade etti.

Wu, törende yeni tip dördüncü nesil silahlar, insansız ve insansız karşıtı ekipmanlar ve yönlendirilmiş enerji silahlarının da sergileneceğini söyledi.

Wu ayrıca geçit töreninde ordunun siyasi sadakati güçlendirme ve düzeltme yoluyla siyasi çalışmaları iyileştirme alanındaki en son başarılarının öne çıkacağını kaydetti.

Wu, Parti liderliğinin temel ilkelerine sarsılmaz bir sadakatle bağlı kalacak olan silahlı kuvvetlerin, bu ilkeleri kararlılıkla el üstünde tutup koruyacağını ve savunacağını vurguladı.

Wu, silahlı kuvvetlerin, Parti ve halkın her zaman güvenebileceği kahraman bir ordu olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Wu, törenin aynı zamanda ordunun yüzüncü yıl hedefine ulaşmak için çaba gösteren halkın silahlı kuvvetlerinin de gösterisi olacağını söyledi.

Askeri geçit törenine katılacak ortak silah sistemleri formasyonlarının, gerçek savaş halindeki işlevlerini yansıtacak şekilde hazırlanacağına dikkat çeken Wu, bunlar arasında kara savaşı, deniz savaşı, hava savunma ve füze savunma operasyonları, bilgi savaşı, insansız savaş, lojistik ve ekipman desteği ve stratejik saldırı gruplarının yer aldığını ifade etti.