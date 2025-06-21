TOKYO, 21 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen törende Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Çin modernleşmesine ilişkin söylemlerinden alıntıların yer aldığı derlemenin Japonca versiyonunu tanıtan konuklar, 19 Haziran 2025.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Çin modernleşmesine dair söylemlerinden derlenen kitabın Japonca versiyonunun tanıtım töreni ve Çin'in küresel kalkınmaya yönelik çözümlerine ilişkin bir seminer Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Jia Haocheng/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Xi Jinping'in Modernleşme Kitabı Tokyo'da Tanıtıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?