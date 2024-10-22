Xi Jinping Kazan'da

Güncel

KAZAN, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 16. BRICS Zirvesi için Rusya'nın Kazan kentine gitti.

Xi'yi havalimanında Rus yetkililer ile ulusal kıyafet giymiş Rus gençler karşıladı. Şeref kıtası ise kırmızı halının her iki yanında sıralanarak Xi'yi selamladı.

Bir Rus savaş uçağı ise Xi'nin uçağına refakat etti.