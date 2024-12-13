Xi Jinping Konferansta Önemli Açıklamalar Yaptı

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen yıllık Merkezi Ekonomi Çalışma Konferansı'nda önemli bir konuşma yaptı, 12 Aralık 2024.
Beijing'de çarşamba günü başlayan konferans, perşembe günü de devam etti. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)
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