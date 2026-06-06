BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Laos Devlet Başkanı ve Laos Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Thongloun Sisoulith ile cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Xi Jinping, Laos Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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