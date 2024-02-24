Xi Jinping: Lojistik Maliyetlerinin Düşürülmesi ve Ekipman Yenileme Teşvik Edilmeli

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BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, lojistik maliyetlerinin düşürülmesinin ve ekipman yenileme ve tüketim malları takasıyla ilgili büyük ölçekli yeni bir sürecinin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, söz konusu açıklamayı, Cuma günü başkanlık ettiği Finansal ve Ekonomik İşler Merkezi Komisyonu'nun toplantısında yaptı.

Ürün güncellemelerinin hızlandırılmasının, yüksek kaliteli kalkınmayı teşvikte önemli bir tedbir olduğunu kaydeden Xi, lojistik sektörünün, reel ekonominin atar damarları olarak hizmet verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, lojistik maliyetlerinin tüm sektörlerde etkin şekilde düşürülmesi, sektörlerin temel rekabet gücünün arttırılması ve ekonomik faaliyetlerin verimliliğinin arttırılması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Ekipman yenileme ve tüketim malları takaslarının, yatırım ve tüketimin artırılmasındaki rollerinin vurgulandığı toplantıda, gelişmiş üretim kapasitesi oranının sürekli artırılması, atık kaynakların geri dönüştürülmesi ve ulusal ekonomik dolaşımın kolaylaştırılması için çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Toplantıda ayrıca, ülkedeki her türlü sanayi ve hizmet tesisinde teknolojik güncellemelerin teşvik edilip, otomobil, beyaz eşya ve diğer dayanıklı tüketim mallarının takasının desteklemesi gerektiği ifade edildi.

Ülkede takas ve geri dönüşümü entegre eden lojistik sistemin gelişiminin hızlandırılarak tüketicilere daha fazla fayda sağlaması gerektiği belirtildi.

Toplantıda, reel ekonomi ile halka hizmet etmek için ulaştırma, depolama ve yönetim giderlerinin azaltılarak lojistik maliyetlerin düşürülmesi gerektiği vurgulandı.

Özellikle ana ulaştırma hatlarının verimliliğinin artırılmasına ve modern bir ticari dolaşım sisteminin geliştirilmesine odaklanılması gerektiği ifade edildi.

Toplantıda lojistik ile platform ekonomisi, alçak irtifa ekonomisi ve sürücüsüz araçlar gibi yükselen sektörler arasında uyumun sağlanması ve havalimanları ve limanlar için iş modellerinin geliştirilmesi gerektiği de belirtildi.