Xi Jinping Makao'da Askeri Teftiş Yaptı

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MAKAO, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Makao Özel İdari Bölgesi'nde konuşlu Çin Halk Kurtuluş Ordusu Garnizonu'nu teftiş etti.

Makao'nun anavatana dönüşünün 25. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törene katılan Xi, törenin ardından denetimi gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, cuma günkü teftişte birlikleri denetledi ve askeri personel temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı, askeri personele savunma kabiliyetlerini her açıdan geliştirme ve Makao'ya özgü "bir ülke, iki sistem" politikasında ilerleme kaydedilmesine daha fazla katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Xi, askerlerin son 25 yılda Makao'nun ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarının yanı sıra bölgenin uzun vadeli refah ve istikrarının korunmasında da hayati rol oynadığını belirtti.

ÇKP'nin ordu üzerindeki mutlak liderliğinin sarsılmaz biçimde sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Xi, askeri disiplini kapsamlı şekilde güçlendirme ve silahlı kuvvetlerde yüksek düzeyde birlik, güvenlik ve istikrar sağlama çabalarını vurguladı.