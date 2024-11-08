Xi Jinping, Malezya Başbakanı ile Görüştü

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BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. Xi, perşembe günü gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü, ortak geleceğe sahip Çin-Malezya topluluğunu teşvik edip zenginleştirmek üzere bir fırsat olarak değerlendirme çağrısı yaptı.

Çin ve Malezya'nın iyi komşu, iyi dost ve iyi ortaklar olduğunu kaydeden Xi, İbrahim'in başbakan olarak göreve başlamasının ardından geçtiğimiz mart ayında Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaretten bu yana iki ülkenin, iki halka somut faydalar sağlayacak şekilde her seviyede yakın etkileşim ve alışverişlerini sürdürdüğünü ve her alanda yüksek kaliteli karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ileriye taşıdığını ifade etti.

Xi, Çin ve Malezya'nın ulusal kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerinin kritik aşamalarında bulunduğunu ifade etti.

Xi, "İki taraf, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü kutlamalarını ve Çin-Malezya Dostluk Yılı'nı, ortak geleceğe sahip daha somut bir Çin-Malezya topluluğu için birlikte çalışmak, kalkınma hedeflerini gerçekleştirme konusunda birbirine yardımcı olmak ve bölgesel refah ve istikrara yeni ve daha büyük katkılarda bulunmak üzere bir fırsat olarak değerlendirmelidir" dedi.