LİMA, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Peru Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunmak ve Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin davetlisi olarak 31. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak üzere perşembe günü Lima'ya gitti. Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, Cumhurbaşkanı Xi için karşılama töreni düzenledi.
Son Dakika › Güncel › Xi Jinping Peru'yu Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?