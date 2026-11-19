Xi Jinping, Shenzhen'deki APEC zirvesinde kapsayıcı kalkınmayı vurguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Xi Jinping, Shenzhen'deki 33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi'nde Asya-Pasifik topluluğunun inşasında kapsayıcı kalkınmaya bağlı kalınması gerektiğini vurguladı. Xi, kalkınma kazanımlarından herkesin yararlanmasını ve tarafların hassasiyetlerinin gözetilmesini istedi.
SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Asya-Pasifik topluluğunun inşasında kapsayıcı kalkınmaya bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.
Xi perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nde konuşma yaptı.
Xi, kalkınmanın kazanımlarından herkesin yararlanmasını sağlamak, halkların refah hissini artırmak, tüm tarafların hassasiyetlerini gözetmek ve Asya-Pasifik topluluğunun inşası için elverişli koşullar yaratmak üzere çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Xinhua
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