Xi Jinping Shenzhen'deki APEC zirvesinde ortak çıkar bağlarına vurgu yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Xi Jinping, Shenzhen'deki 33. APEC Zirvesi'nde Asya-Pasifik topluluğu için dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma çağrısı yaptı. Xi, ortak çıkar bağlarının güçlendirilmesi ve topluluk bilincinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Asya-Pasifik topluluğunun inşasında dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmanın sürdürülmesi çağrısında bulundu.
Xi perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nde konuşma yaptı.
Xi, ortak çıkar bağlarını güçlendirmek, zorluklarla ortaklaşa mücadele etmek ve topluluk bilincini geliştirmeye devam etmek üzere çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Xinhua
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