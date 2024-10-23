Xi Jinping'ten BRICS Ülkelerine İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
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Xi Jinping'ten BRICS Ülkelerine İşbirliği Çağrısı

Xi Jinping, BRICS'in gelişimi için işbirliği ve barış çağrısında bulundu, üye sayısını artırmayı önerdi.

23.10.2024 17:15
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KAZAN, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BRICS ülkelerine daha kapsamlı BRICS işbirliğinin yüksek kaliteli gelişimi için çalışma çağrısı yaptı.

Xi, Çarşamba günü 16. BRICS Zirvesi'ne hitaben yaptığı konuşmada, zirvede daha fazla ülkeye ortaklık daveti sunma kararı alındığını kaydederek, bunu BRICS'in gelişim sürecindeki önemli gelişmelerden biri olarak niteledi.

Xi, BRICS üyelerine BRICS'in çok taraflı mekanizmasını Küresel Güney için önemli bir dayanışma ve işbirliği merkezine ve küresel yönetişim reformunun öncü gücüne dönüştürme çağrısında bulundu.

Üye ülkelerden BRICS'in barışa yönelik inşa edilmesini ve ortak güvenliğin koruyucuları olarak hareket etmelerini isteyen Xi, BRICS ülkelerinin savaş alanının genişletilmemesi, çatışmaların tırmandırılmaması ve hiçbir tarafın ateşi körüklememesi şeklindeki üç ilkeyi desteklemesi ve Ukrayna krizinin mümkün olan en kısa sürede yatıştırılması için çalışması gerektiğini vurguladı.

Xi, üye ülkelere BRICS'in inovasyona yönelik inşası ve yüksek kaliteli kalkınmanın öncüleri olarak hareket etmeleri çağrısı yaptı.

Üyelerden yeşil bir BRICS inşa etmelerini ve sürdürülebilir kalkınmanın uygulayıcıları olmalarını isteyen Xi, Çin'in kendi avantajlarını kullanarak yeşil endüstri, temiz enerji ve yeşil mineral alanlarında BRICS ülkeleriyle işbirliğini genişletmeye istekli olduğunu belirtti.

Adalete yönelik bir BRICS'in inşası ile küresel yönetişim sisteminin reformuna önderlik etmeleri çağrısı da yapan Xi, BRICS üyelerinden Küresel Güney'in genel yükseliş trendine uyum sağlayıp ülkelerin BRICS işbirliği mekanizmasına katılma çağrısına aktif şekilde karşılık vermelerini istedi.

Xi, BRICS'in üye sayısını artırma ve gruba ortak ülkeler oluşturma sürecini ileriye taşıması ve gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişimdeki temsil ve rolünü güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Xi, uluslararası finans mimarisinin acilen reforma tabi tutulması gerekliliğinin, mevcut durumda giderek daha bariz hale geldiğini dile getirdi.

Yeni Kalkınma Bankası'nın güçlendirilmesi gerektiğini de belirten Xi, BRICS ülkelerinden uluslararası finans sisteminin küresel ekonominin değişen dinamikleriyle daha uyumlu hale gelmesini teşvik etme konusunda önderlik etmesini istedi.

Xi, BRICS ülkelerine medeniyetler arasında barış içinde bir arada yaşama ve uyum ilkelerini savunma çağrısı yaptı.

Xi ayrıca, 1.000 eğitim yöneticisi, öğretmen ve öğrenci için eğitim fırsatları sağlamak üzere Çin'in önümüzdeki 5 yıl içinde BRICS ülkelerinde 10 yurtdışı öğrenim merkezi kuracaklarını açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'ten BRICS Ülkelerine İşbirliği Çağrısı - Son Dakika

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