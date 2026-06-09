Xi Jinping ve Kim Jong-un\'dan Kültürel Etkinlik

PYONGYANG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol Ju ile birlikte pazartesi günü akşam saatlerinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki Pyongyang Spor Salonu'nda performans sergileyen sanatçıları izledi.