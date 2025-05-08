Xi Jinping ve Putin'in İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Xi Jinping ve Putin'in İşbirliği Vurgusu

Xi Jinping, Rusya ile uluslararası eşitliği sağlamak için işbirliği yapma taahhüdünde bulundu.

08.05.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MOSKOVA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Birleşmiş Milletler'in yetki ve statüsünü korumak ve tek taraflılık ve zorbalık karşısında hem iki ülkenin hem de gelişmekte olan ülkelerin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmak üzere Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, dünyanın iki büyük ülkesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak üzerlerine düşen özel sorumluluğu üstlenmek üzere Rusya ile birlikte çalışacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı, iki ülkeyi ortaklaşa 2. Dünya Savaşı'na ilişkin doğru tarihi bakış açısını anlatmaya ve eşit ve düzenli çok kutuplu dünya ile evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi desteklemeye çağırdı.

Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin sürekli geliştirilmesi ve derinleştirilmesinin, uluslararası eşitlik ve adaletin korunması ve küresel yönetişim sistemi reformunun teşvik edilmesi için çağın bir gereği olduğunu ifade etti.

Çin-Rusya ilişkilerinin yeni dönemde daha güvenli, istikrarlı ve dirençli hale geldiğini vurgulayan Xi, iki ülke ilişkilerinin her iki tarafın ortak çabalarıyla istikrarlı, sağlıklı ve üst düzey gelişme kaydettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, ikili ilişkilerin ayırt edici özelliğinin uzun vadeli iyi komşuluk ilişkileri ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği olduğunu vurguladı.

Xi, Çin ve Rusya'nın eşi görülmemiş küresel değişimler karşısında karşılıklı siyasi güven ve stratejik koordinasyonu sürekli olarak derinleştirdiğini, uluslararası meselelerde yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürdüğünü, ayrıca değişken ve çalkantılı dünyaya son derece değerli bir istikrar ve pozitif enerji getirdiğini ifade etti.

Çin'in yıllardır küresel ekonomik büyümeye katkı sağlayan ve bu büyümeyi dengeleyen ana güç olduğunu vurgulayan Xi, küresel çok taraflı ticaret sistemini korumak, ayrıca sanayi ve tedarik zincirlerinin işleyişinin istikrarlı ve kesintisiz bir biçimde devam etmesini sağlamak üzere Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, resmi ziyarette bulunmak ve Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere çarşamba günü Moskova'ya geldi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Xi Jinping, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping ve Putin'in İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 00:11:25. #7.12#
SON DAKİKA: Xi Jinping ve Putin'in İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.