Xi Jinping ve Trump Arasında Görüşme - Son Dakika
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Xi Jinping ve Trump Arasında Görüşme

Xi, Trump'ı başkanlık seçimindeki zaferi için kutladı, işbirliğini ve diyalogu önemsedi.

18.01.2025 11:09
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BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump ile Trump'ın talebi üzerine telefonda görüştü.

Xi, cuma günü gerçekleşen görüşmede bir kez daha ABD başkanı seçilen Trump'ı kutladı. Hem kendisinin hem de Trump'ın, birbiriyle olan etkileşime büyük önem verdiğini kaydeden Xi, Çin-ABD ilişkilerinin ABD'deki yeni başkanlık döneminde iyi bir başlangıç yapmasını temenni ettiğini ve Çin-ABD ilişkilerinin bu yeni başlangıç noktasından daha da ileriye taşınması için çaba göstermeye hazır olduğunu belirtti.

Xi, hem Çin'in hem de ABD'nin, iki büyük ülke olarak kendi hayallerinin peşinden gittiğini ve halklarının yaşamlarını daha iyi hale getirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Çin ve ABD'nin geniş ortak çıkarlara ve büyük bir işbirliği alanına sahip olduğunu kaydeden Xi, iki ülkenin ortak ve dost olabileceğini, birbirinin başarısına katkıda bulunabileceğini ve ortak refaha kavuşabileceğini, bunun da hem iki ülkeye hem de tüm dünyaya fayda sağlayabileceğini ifade etti.

Farklı ulusal koşullara sahip iki büyük ülke olan Çin ve ABD'nin birtakım farklılıklarının olmasının kaçınılmaz olduğunu hatırlatan Xi, önemli olanın birbirinin temel çıkar ve önde gelen endişelerine saygı göstermek ve sorunları çözmenin uygun yollarını bulmak olduğunu söyledi.

Xi, Taiwan sorununun, Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini ve ABD tarafının bu sorunu dikkatle ele almasını temenni ettiklerini belirtti.

Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin yapısı itibarıyla karşılıklı fayda sağlayan ve kazan-kazan ilkesine dayanan ilişkiler olduğuna dikkat çeken Xi, iki ülkenin cepheleşme ve çatışmayı tercih etmemesi gerektiğini kaydetti.

Xi, Çin ve ABD denilen iki dev geminin, istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınma yolunda ileri doğru hareket etmesini sağlamak üzere iki tarafın karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde işbirliğini artırması ve iki ülkenin ve dünyanın geneline yardımcı olacak daha fazla sayıda büyük, tatbiki ve iyi şeyler yapması gerektiğini belirtti.

Trump ise kendisini kutlayan Xi'ye teşekkür ederek Xi ile olan iyi ilişkisine büyük önem verdiğini, diyalog ve işbirliğini sürdürmeyi temenni ettiğini ve kısa süre içinde Xi ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

ABD ve Çin'in günümüz dünyasındaki en önemli ülkeler olduğunu belirten Trump, iki ülkenin uzun süredir devam eden dostluklarını sürdürmesi ve küresel barışı korumak için birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Xi ve Trump, Ukrayna krizi ve İsrail- Filistin çatışması gibi ortak ilgi alanına giren önemli uluslararası ve bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulundu.

İki lider, stratejik iletişim kanalları kurma ve ortak ilgi alanına giren önemli konularda düzenli irtibatı sürdürme kararı aldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping ve Trump Arasında Görüşme - Son Dakika

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