BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çinli ve Pakistanlı astronotların yürüttüğü ortak uzay keşif görevinin, iki ülke arasındaki köklü dostluğun somut göstergesi olduğunu söyledi.

Xi ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Çin'in Shenzhou-24 mürettebatlı uzay görevi dolayısıyla karşılıklı tebrik mesajları gönderdi.

Xi çarşamba günkü mesajında görevin, ikili işbirliğinden elde edilen bir diğer önemli başarıyı temsil ettiğini söyledi. Pakistanlı bir astronotun Çin'in Shenzhou uzay aracıyla ilk kez başarıyla uzaya gitmesinden ve Çin'in uzay istasyonunda görev yapan ilk yabancı astronot olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Xi, Çin hükümeti ve halkı adına Pakistan hükümetine, halkına ve iki ülkenin astronotları ile uzay alanında çalışan uzmanlarına içten tebriklerini iletti.

Çin ve Pakistan'ın her koşulda geçerli stratejik işbirliği ortakları olduğunu hatırlatan Xi, ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 75 yılda Çin ile Pakistan arasındaki dostluğun her zaman kaya gibi sağlam ve sarsılmaz olduğunu söyledi.

Çin'in uzay istasyonunu bir barış, dostluk ve işbirliği gemisi diye nitelendiren Xi, dış uzayın keşfinin insanlığa daha fazla fayda sağlaması amacıyla uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını ilerletmek, uluslararası uzay işbirliğini derinleştirmek ve dış uzaydaki küresel yönetişimi iyileştirmek üzere Pakistan ve diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Zerdari ise Pakistan hükümeti ve halkı adına Çin hükümeti ile kardeş Çin halkına derin minnettarlığını dile getirdi.

Zerdari, Pakistan ile Çin arasındaki tarihi uzay işbirliğinin ve Pakistanlı astronotun ilk kez Çin'in uzay istasyonuna gitmesinin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümüne denk geldiğini söyledi.

Zerdari, bu işbirliğinin Çin'in uzay bilimi ve teknolojisinde kaydettiği önemli ilerlemeyi, dış uzayın barışçıl amaçlarla kullanımına yönelik kararlı bağlılığını ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmenin önemini gösterdiğini ifade etti. Pakistan Cumhurbaşkanı, söz konusu adımın iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğini ve her koşulda geçerli stratejik işbirliği ortaklığını daha ileri bir seviyeye taşıyacağını sözlerine ekledi.