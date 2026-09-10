Xi, Qingdao'daki gemi yangınında 25 kişinin ölümü sonrası kararlı önlem çağrısı yaptı - Son Dakika
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Xi, Qingdao'daki gemi yangınında 25 kişinin ölümü sonrası kararlı önlem çağrısı yaptı

Xi, Qingdao\'daki gemi yangınında 25 kişinin ölümü sonrası kararlı önlem çağrısı yaptı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shandong'un Qingdao kentinde bakım gören yabancı kargo gemisinde çıkan ve 25 kişinin ölümüne yol açan yangının ardından benzer kazaların önlenmesi için kararlı adımlar atılmasını istedi. Xi, kazadan etkilenenlere destek sağlanması, nedenin belirlenmesi ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısında da bulundu.

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinde bir tersanede yabancı bir kargo gemisinde çıkan yangının ardından, benzer kazaların önlenmesi için kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, kazadan etkilenenlere destek sağlanması, kazanın nedeninin en kısa sürede belirlenmesi ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulundu.

Xi ayrıca yerel yönetimlere ve ilgili birimlere kazadan ders çıkarma, yangın risklerini kapsamlı şekilde tespit edip ortadan kaldırma, önleyici tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlama, benzer büyük kazaları kararlılıkla önleme ve halkın can ve mal güvenliğini koruma talimatı verdi.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre, perşembe günü meydana gelen olayda 25 kişi hayatını kaybetti. Gemide bulunan 42 kişiden 12'si güvenli şekilde tahliye edilirken, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Yangının çıktığı yabancı kargo gemisi, olay sırasında tersanede bakım görüyordu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Denizcilik, Shandong, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Qingdao'daki gemi yangınında 25 kişinin ölümü sonrası kararlı önlem çağrısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, Qingdao'daki gemi yangınında 25 kişinin ölümü sonrası kararlı önlem çağrısı yaptı - Son Dakika
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