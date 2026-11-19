SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, büyük ülkeler arasındaki olumlu etkileşimin "tercih değil, zorunluluk" olduğunu söyledi.

Xi, perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile üçlü zirve düzenledi.

Günümüzde halkların aynı küresel köyde yaşadığını ve tüm ülkelerin kaderlerinin, ortak geleceğe sahip bir topluluk olarak iç içe geçtiğini belirten Xi, bu nedenle büyük ülkelere özel sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Yüzyıldır görülmemiş değişimlerin giderek hızlandığına dikkat çeken Xi, dünyada barışın hakim olmadığını ve zorlu dönemlerde sorumlulukların daha da belirgin hale geldiğini söyledi.

Xi, büyük ülkeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin, Rusya ve ABD'nin diğer ülkelere örnek olması, küresel sorunlarla mücadelede birlikte hareket etmesi, dünya barışını ve istikrarını ortaklaşa koruması ve insanlığın ilerlemesine daha fazla katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

Üçlü zirvede, büyük ülkelerin birbirleriyle nasıl geçinmeleri ve dünya barışını ortaklaşa nasıl korumaları gerektiğine ilişkin dört ilkeye dikkat çeken Xi, bu ilkeleri karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama, kazan-kazan işbirliği ile diyalog ve istişare olarak sıraladı.

Ülkelerin birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, kendi seçtikleri toplumsal sistemlere ve kalkınma yollarına ve birbirlerinin temel çıkarları ile başlıca endişelerine saygı göstermesi gerektiğini belirten Xi, "Ülkeler diğer ülkelerin ya da birbirlerinin içişlerine karışmamalı" dedi.

Nükleer silahları insanlığın üzerinde sallanan Demokles'in kılıcına benzeten Xi, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için bu silahların tamamen yasaklanması ve zaman içinde tümüyle imha edilmesi gerektiğini söyledi.

Kazan-kazan işbirliğinin önemini vurgulayan Xi, üç ülkenin ekonomik işbirliğini ve ticareti güçlendirmesi, kaynaklar, imalat ve tüketim alanlarında büyük ülkeler olarak sahip oldukları güçlü yönleri birleştirip işbirliğini genişletmesi ve karşılıklı fayda sağlayan ve tüm tarafların kazançlı çıktığı sonuçlar elde etmesi gerektiğini belirtti. Xi, ekonomik bağların koparılması ve sanayi ile tedarik zincirlerinin kesintiye uğratılmasının doğru bir yol olmadığını söyledi.

Xi, Çin, Rusya ve ABD'nin çatışmaların taraflarını müzakere masasına oturmaya teşvik etmeyi ve anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini sağlamaya yönelik çabalarını sürdürmesi gerektiğini ifade etti.