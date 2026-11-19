SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-ABD ilişkilerinin genel olarak istikrarlı ve olumlu bir seyir izlediğini, iki ülke halklarına somut faydalar sağladığını ve dünyaya istikrar ve öngörülebilirlik kazandırdığını söyledi.

Xi, perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Trump ile birlikte, iki büyük ülke olan Çin ve ABD'nin birbiriyle iyi geçinmesinin doğru yolunu aradıklarını belirten Xi, iki ülke ilişkilerini stratejik istikrara dayalı yapıcı bir ilişki olarak yeniden konumlandırdıklarını ve bu ilişkiye saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık temelinde yeni bir anlam kazandırdıklarını söyledi.

Xi, Çin-ABD ilişkilerinin bu şekilde yeniden konumlandırılmasının hem iki ülke halkları hem de uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılandığını vurguladı.

Stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi kurmanın, benzeri görülmemiş ve öncü niteliğinde bir girişim olduğuna işaret eden Xi, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı hayata geçirmeye yönelik somut adımlar atmanın, mevcut olumlu ivmenin sürdürülmesi açısından kilit önemde olduğunu ifade etti.

İki taraf, stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi kurmak üzere eylem planı hazırlama konusunda mutabakata vardı.

Xi, iki tarafa ekonomik ve ticari konularda iletişimi güçlendirme, birbirlerinin endişelerini ele alma ve karşılıklı fayda sağlama yönünde çaba gösterme çağrısında bulundu.

Xi, iki ülkenin uyuşturucuyla mücadele, yasadışı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi, telekomünikasyon ve internet dolandırıcılığıyla mücadele alanlarındaki işbirliğinden olumlu sonuçlar elde ettiğini belirterek, bu alanlardaki işbirliğinin saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık temelinde daha da derinleştirilebileceğini söyledi.

Xi, Çin ve ABD'nin yapay zekanın yol açabileceği güvenlik risklerine karşı önlem almak ve yapay zekanın her zaman insan kontrolünde kalmasını sağlamak amacıyla iletişim ve koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Taiwan meselesine de değinen Xi, ABD'nin doğru olanı yapması ve Çin-ABD ilişkilerinde ciddi aksaklıklar yaşanmasına izin vermemesi gerektiğini belirtti.

Trump ise Xi ile birlikte ABD-Çin ilişkilerinin ilerletilmesine yön verdiklerini belirterek, iki tarafın da ikili ilişkilerdeki istikrarlı gelişimin olumlu ivmesini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Trump ayrıca, ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemediğini belirtti.